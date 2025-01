per Mail teilen

In Nersingen (Kreis Neu-Ulm) ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat drei Menschen erfasst. Sie erlitten teils schwere Verletzungen.

In der Ortsmitte von Nersingen (Kreis Neu-Ulm) hat ein Auto am Sonntagnachmittag drei Menschen in der Nähe einer Bushaltestelle erfasst. Wie die Polizei mitteilte, wurden die drei teils schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Autofahrer aus noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg. Dort befanden sich zu dem Zeitpunkt die drei 21-jährigen Fußgänger, die vom Auto erfasst wurden.

Autofahrer wohl unverletzt

Die Betroffenen wurden mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge offenbar unverletzt. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Die genaue Unfallursache steht bisher nicht fest. Ein Gutachter soll nun die Details des Unfalls untersuchen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.