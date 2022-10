Missbrauchsvorwürfe gegen katholischen Pfarrer aus dem Dekanat Ostalb

Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, hat einen Geistlichen aus dem Dekanat Ostalb vom Dienst freigestellt. Gegen den Pfarrer wurden Missbrauchsvorwürfe laut.

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart muss sich mit Missbrauchsvorwürfen gegen einen leitenden Pfarrer aus dem Dekanat Ostalb auseinandersetzen. Ministrantinnen und Ministranten aus drei Kirchengemeinden haben sich in einem Brief an einen Personalleiter gewandt, heißt es in einer Mitteilung der Diözese. Darin ist die Rede von Übergriffigkeit und von Grenzverletzungen.

Bischof Gebhard Fürst hat den leitenden Pfarrer vorerst vom Dienst freigestellt. Die Diözese verspricht eine gründliche Aufklärung der Vorfälle auf der Ostalb. SWR Matthias Neumann

Erste Befragungen der Betroffenen durch einen Juristen hätten bereits stattgefunden. Bischof Gebhard Fürst hat den Pfarrer vorerst vom Dienst freigestellt. Der Pfarrer darf bis auf weiteres keine priesterlichen Dienste übernehmen und auch keine Gottesdienste feiern. Er hält sich außerhalb der Seelsorgeeinheit auf. Die Diözesanleitung hat angekündigt, alles zu tun, um die im Raum stehenden Vorwürfe gründlich aufzuklären.