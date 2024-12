Zu nah an den Gleisen gelaufen

Ein Mann ist am Donnerstagabend in Neu-Ulm von einem Zug erfasst und getötet worden. Er schob sein Fahrrad entlang der Bahnstrecke und geriet dabei wohl zu nah an die Gleise.

Im Neu-Ulmer Industriegebiet Starkfeld ist am Donnerstagabend ein Mann von einem Zug erfasst und getötet worden. Der 39-Jährige schob wohl sein Fahrrad entlang der Bahnstrecke und kam dabei zu nah an die Gleise. Trotz Notbremsung: Lokführer kann Bahnunfall nicht verhindern Der Lokführer habe noch versucht durch eine Notbremsung den Zug rechtzeitig zu stoppen, so die Polizei. Den Zusammenstoß mit dem Mann konnte er aber nicht mehr verhindern. Warum der Mann sein Fahrrad entlang der Bahnstrecke schob und zu nah an die Gleise geriet, ist noch unklar. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise. Die Zugstrecke zwischen Neu-Ulm und Senden sowie eine Straße im Industriegebiet waren wegen des Unfalls knapp drei Stunden gesperrt.