Wer verdächtigt hier eigentlich wen? Zwei Notrufe aus der Nähe von Ehingen, die zeitgleich bei der Polizei eingingen, haben kurz für Verwirrung gesorgt. Über eine kuriose Verfolgungsfahrt.

Es war am Samstagabend, kurz vor 23 Uhr, als sich eine 38-jährige Autofahrerin und ein 56 Jahre alter Fahrer bei der Polizei meldeten. Die Frau gab an, von einem verdächtigen Wagen verfolgt zu werden. Der Mann sagte, er verfolge ein Auto, dessen Fahrerin sich verdächtig verhalten habe und jetzt fliehen würde. Beide waren auf der B465 von Schemmerhofen (Kreis Biberach) in Richtung Ehingen (Alb-Donau-Kreis) unterwegs.

Polizei stoppt Autos in Ehingen

Eine Streife hielt schließlich beide Fahrzeuge am Ortseingang von Ehingen an. Dort beschuldigten sich Verfolger und Verfolgte gegenseitig der verdächtigen Fahrweise. Vorwerfen konnte die Polizei beiden allerdings: nichts. Der Mann und die Frau konnten jeweils die Heimfahrt antreten - mit der Einsicht, die Fahrt des anderen einfach falsch bewertet zu haben