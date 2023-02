Schwäbisch Gmünd: Alkohol an Jugendliche verkauft

Mehrere Geschäfte in Schwäbisch Gmünd haben an Minderjährige hochprozentigen Alkohol verkauft. Dies ist das Ergebnis einer Alkohol-Testkaufaktion der Polizei und des Ordnungsamtes.

In mehreren Läden in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist Hochprozentiges an Jugendliche verkauft worden. Dies ist die Bilanz einer Alkohol-Testkaufaktion. Dabei hatten Polizei und Ordnungsamt am vergangenen Dienstag zwei 17-Jährige losgeschickt. Ihr Auftrag lautete, in zwölf verschiedenen Läden, Kiosken und Tankstellen Alkohol zu kaufen.

So leicht kommen Jugendliche an Alkohol

Das Ergebnis: An acht der zwölf Verkaufsstätten bekamen die Jugendlichen laut Polizei hochprozentige Getränke verkauft. Und das vielmals trotz Ausweiskontrolle. Die Antwort vieler Verkäufer: Sie hätten nur auf das Geburtsjahr geschaut. Tatsächlich werde jedoch über das Kassensystem darauf hingewiesen, das genaue Alter mit Tag, Monat und Geburtsjahr der Käuferinnen und Käufer zu überprüfen, so die Polizei weiter. Die Alkohol-Verkäufer wurden jetzt angezeigt.