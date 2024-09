per Mail teilen

Ein lauer Sommerabend, Musik, Tanz, Theater, Magie - etwa 11.000 Menschen haben am Samstagabend die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm genossen - und fröhlich und friedlich gefeiert.

In der Fußgängerzone stand bei der Kulturnacht 2024 ein offener Übertragungswagen des SWR Studios Ulm - dort konnten Alt und Jung Haltestellennamen einsprechen, die in Kürze auf den Linien im ÖPNV in Ulm und Neu-Ulm als Ansagen zu hören sein werden.

Aber nicht nur draußen war etwas geboten: Die Kulturhäppchen in musikalischer Form und die Führungen durch das SWR Studio in Ulm erlebten rund 600 Menschen.