Ein bellender Hund hat in Nersingen einer dementen Seniorin möglicherweise das Leben gerettet. Die 83-Jährige war nur mit einem Nachthemd bekleidet und hatte sich verirrt.

Eine demente 83-Jährige ist am Sonntagabend in Nersingen (Kreis Neu-Ulm) bei frostigen Temperaturen barfuß und nur mit einem Nachthemd bekleidet nach draußen gelaufen. Laut Polizei wollte sie spazierengehen. Dabei verirrte sie sich offenbar, die Frau wurde in einem Garten unweit ihres Wohnhauses gefunden.

Nach Mitteilung der Polizei war die Frau vermutlich in den fremden Garten gelaufen und dort gestürzt. Dabei verletzte sie sich am Kopf. Der Hund der Gartenbesitzer bellte, diese entdeckten daraufhin die liegende Frau in ihrem Garten und alarmierten sofort die Polizei und den Rettungsdienst.

Dem schnellen Handeln der Gartenbesitzer und dem bellenden Hund sei es zu verdanken, dass Schlimmeres wurde, schreibt die Polizei.