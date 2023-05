Im Halbfinale des WFV-Pokals empfängt Türkspor Neu-Ulm die Stuttgarter Kickers. Die Polizei hat die Begegnung als Hochrisikospiel eingestuft. Dabei geht es gar nicht um die eigenen Fans.

Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben damit, dass zu dem Spiel (3.5, Anpfiff 17:30 Uhr) auch viele Fans aus dem benachbarten Ulm kommen, vom Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Fans, die gewaltbereit und verfeindet sind mit den Kickers seit dem Pokalfinale in Stuttgart vor einem Jahr. Die Polizei hatte damals wegen der Ausschreitungen mehr als 120 Strafverfahren eingeleitet.

"Wir sind die Leidtragenden"

Türkspor Neu-Ulm sei jetzt als Unbeteiligter der Leidtragende, sagte der sportliche Leiter Salvatore Marino dem SWR. Der sicherheitstechnische Aufwand ist groß: Der Verein musste Bauzäune aufstellen, für die Anhänger aus Stuttgart einen eigenen Bereich mit separatem Eingang schaffen und einen Sicherheitsdienst verpflichten. Auch die Polizei hat ihr Aufgebot verstärkt.

Größter Erfolg der Vereinsgeschichte

Landesligist Türkspor wollte trotzdem das Heimrecht nicht abgeben. Es ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte, in einem WFV-Pokalhalbfinale zu stehen. Ein solcher Pokalhit werde nicht so oft in die Region geholt, deshalb habe man den Aufwand auf sich genommen, das Spiel zu ermöglichen, erklärte Marino.

Türkspor ist der klare Außenseiter gegen den Tabellenführer der Oberliga aus Stuttgart.