Gasverbrauch in Heidenheim überdurchschnittlich gesunken

Der Gasverbrauch in Heidenheim ist nach Auskunft der Stadtwerke deutlich gesunken, um mehr als 20 Prozent im vierten Quartal 2022. In Städten wie Aalen sehen die Zahlen anders aus.

Im vierten Quartal des vergangenen Jahres sind nach Auskunft der Stadtwerke in Heidenheim insgesamt 24 Prozent weniger Gas verbraucht worden als im Vergleichszeitraum 2021. Damit sparten Privathaushalte, Gewerbe und Industrie überdurchschnittlich. Im gesamten Jahr sank der Gasverbrauch im Bereich der Stadtwerke Heidenheim um 19 Prozent. Bundesweit waren es 18 Prozent. Die EU-Staaten hatten sich verpflichtet, ihren Gasverbrauch jeweils um mindestens 15 Prozent zu verringern.

Auch Stadtwerke Aalen berichten von Gaseinsparungen

In der Stadt Aalen ist der Gasverbrauch ebenfalls gesunken, jedoch nicht so stark. Die Stadtwerke Aalen sind sowohl Gaslieferant als auch Netzbetreiber und sprechen von sieben bis acht Prozent Einsparung im Stadtgebiet, ebenfalls im vierten Quartal 2022. Die genauen Zahlen sollen laut Mitteilung am Ende der Heizperiode vorliegen.

Welche Rolle spielt der milde Winter?

Wie sehr sich die Kunden tatsächlich um Einsparungen bemühen, ist nach Angaben der Stadtwerke Heidenheim aus den Zahlen nicht ersichtlich. "Die Rückgänge beim Gasverbrauch wurden auch durch die warme Witterung beeinflusst", heißt es in einer Mitteilung. So sei es im vierten Quartal 2022 um 2,5 Grad Celsius wärmer gewesen als im Vergleichszeitraum 2021.

Gaseinsparung - detaillierte Erhebungen schwierig

Die Stadtwerke in Heidenheim, Aalen und Ulm nennen jeweils den Gesamtverbrauch an Gas in einem bestimmten Zeitraum. Darin enthalten sind alle Kunden, also auch Industriebetriebe, darunter Unternehmen mit sehr hohem Gasverbrauch.

Wenn ein solches Unternehmen beispielsweise wegen der Energiekrise von Gas auf Öl umgestellt habe, senke dies deutlich den Gasverbrauch innerhalb eines Netzes. Netzgebiete seien deshalb schwer zu vergleichen, so ein Sprecher der Stadtwerke Aalen. Ein gewichtiger Faktor sei auch die Witterung. Der Winter und deren Einfluss auf das Heizverhalten in den jeweiligen Kommunen.

Auch die Stadt Heidenheim spart unter anderem Energie bei der Außenbeleuchtung von öffentlichen Gebäuden, beispielsweise bei Schloss Hellenstein. SWR

Viele Kommunen setzen in der aktuellen Energiekrise eigene Vorgaben um, damit der Gas- und Stromverbrauch insgesamt sinkt. So wurde beispielsweise die Temperatur in Innenräumen öffentlicher Gebäude gesenkt. An vielen öffentlichen Gebäuden wurde zudem die Außenbeleuchtung abgeschaltet. Die Bundesregierung will die Maßnahmen zum Energiesparen bis Mitte April verlängern.