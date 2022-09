18. Einstein-Marathon startet in Ulm

Ulm ist wieder im Lauf-Fieber. Trotz des angekündigten Herbstwetters mit einzelnen Regenschauern wollen am Sonntag rund 8.000 Läuferinnen und Läufer beim Einstein-Marathon starten.

Das wären fast 2.000 Teilnehmer mehr als im vergangenen Jahr (6.300). Die Anmeldezahlen vor Corona wurden allerdings nicht erreicht (2019: 11.000). Die meisten wollen in diesem Jahr den Halbmarathon laufen (3.000). Beliebt ist nach Angaben der Organisatoren auch der Citylauf über 10 Kilometer. Zum klassischen Marathon wollen knapp 500 Teilnehmer starten. Insgesamt gibt acht verschiedene Disziplinen.

Erstmals in Ulm: Die Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften

Das Highlight in der Einstein-Marathon-Geschichte: Zum ersten Mal werden in Ulm auch die Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon ausgetragen. Für die Titelkämpfe haben sich 365 Männer und Frauen angemeldet. In vierzehn Wettkampfklassen werden dabei die Deutschen Meister bzw. Meisterinnen über 21.0975 km ermittelt.

Foto vom Einstein-Marathon 2019 Ralf Zwiebler

Viel Sport-Prominenz am Start - allerdings nicht Alina Reh

Zu den Läufen in Ulm hat sich viel Sport-Prominenz angekündigt: Unter anderem wird Marathon-Team-Europameisterin Domenika Mayer aus Regensburg an den Start gehen, die in Mötzingen (Landkreis Böblingen) geboren wurde. Bei den Männern haben sich zum Halbmarathon unter anderem der Vize-Team-Europameister Konstantin Wedel (Regensburg) und der "Newcomer" Florian Röser (Konstanz) angemeldet. Langstreckenläuferin Alina Reh aus Laichingen hat ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Sie fühle sie sich körperlich nicht fit genug. Dafür geht Zehnkämpfer Arthur Abele vom SSV Ulm 1846 an den Start. Seinen Wettkampf-Abschied feierte er bereits bei der EM im Sommer in München. Nun will er nochmal über 5.000 Meter vor heimischem Publikum laufen.

Start an der Messe und am Maritim-Hotel, Ziel im Donaustadion

Wie schon im vergangenen Jahr starten alle Disziplinen an der Messe in der Friedrichsau. Der erste Startschuss ist um 8:40 Uhr für den Handbike-Halbmarathon. Die kurzen Läufe ( 5 km, 10 km, Citylauf) starten erstmals vor dem Maritim-Hotel. Zieleinlauf ist im Donaustadion. Der Großteil der Strecken führt entlang der Donau. Dennoch sind wegen der Läufe mehrere Straßen in UIm und Neu-Ulm gesperrt. Alle Infos zu Sperrungen und Änderungen im Nahverkehr gibt es unter www.einsteinmarathon.de/servive/ strassensperrungen und www.einsteinmarathon.de/ding-info-nahverkehr. Teilnehmende des Einstein-Marathons können gratis Busse und Straßenbahnen nutzen.