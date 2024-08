Eine Busfahrerin aus Neu-Ulm soll einen zehnjährigen Jungen an seinen Sitz gefesselt und seine Hände fixiert haben. Der Junge soll laut Fahrerin in der Nase "gepopelt" haben.

Eine Busfahrerin aus Neu-Ulm soll am Mittwochnachmittag einen Zehnjährigen an seinen Sitz gefesselt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sie mit einem Spanngurt den Jungen an den Sitz gebunden und zusätzlich auch die Hände fixiert haben.

Der Junge sei in Senden (Kreis Neu-Ulm) in den Bus eingestiegen. Auf der Fahrt nach Neu-Ulm soll er dann in der Nase gepopelt, den Bus verunreinigt und auch gegen einen Sitz getreten haben. Das hat die 58-jährige Busfahrerin bei der Polizei ausgesagt. Um ihn still zu halten, habe sie ihn mit einem Spanngurt an den Sitz gefesselt und seine Hände fixiert. Nach den ersten Ermittlungen wurde der Junge hierbei nicht verletzt.

An Sitz gefesselt: Junge blieb unverletzt

Als die Mutter des Jungen zuhause von dem Vorfall erfuhr, erstattete sie Anzeige. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Busfahrerin unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung.