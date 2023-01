Halt auf offener Strecke: Brenzbahn gegen Baum gefahren

per Mail teilen

Bei Hermaringen (Kreis Heidenheim) ist ein Zug der Brenzbahn am Montagabend über einen Baum gefahren. Der Zug stand zwei Stunden auf offener Strecke, bevor es weiterging.

Ein Zug der Brenzbahn ist am Montagabend bei Hermaringen so stark beschädigt worden, dass er für Stunden auf offener Strecke stehen blieb. Laut Bundespolizei war der Triebwagen über einen auf die Gleise gefallenen Baum gefahren. Dabei sei der Zug so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr fahrtüchtig gewesen sei.

Verletzt wurde niemand. Laut Bundespolizei habe man sich aus Sicherheitsgründen gegen eine Evakuierung des Zugs entschieden. Nach gut zwei Stunden habe der Zug langsam bis zum Bahnhof Sontheim weiterfahren können. Dort stiegen die Fahrgäste aus.