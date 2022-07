Mehrere Verletzte: Zug muss nach Blitzeinschlag stark abbremsen - Bahnstrecke bei Aalen weiterhin gesperrt

Am Bahnhof Goldshöfe bei Aalen musste am Montagabend ein Zug wegen eines Blitzeinschlags abbremsen. Laut Polizei wurden Menschen verletzt. Die Bahnstrecke ist derzeit gesperrt.

Am Montagnachmittag hatte es im Ostalbkreis Unwetter gegeben. Auf Höhe Rainau-Buch kam es zu einem Blitzeinschlag in einen Baum neben der Bahnstrecke. In der Folge fielen große Äste des Baumes in die Oberleitung, so dass der herannahende Zug eine Schnellbremsung einleiten musste. Der Zug kam im Bereich der beschädigten Oberleitung zum Stehen.

Wegen eines Blitzeinschlags in einen Baum neben der Bahnstrecke bei Aalen, musste ein Zug am Montagnachmittag eine Schnellbremsung einleiten (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa

Drei Reisende im Zug leicht verletzt

Drei Reisende wurden durch die eingeleitete Schnellbremsung leicht verletzt. Insgesamt waren laut Polizei 105 Reisende im Zug. Die leicht Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die anderen Passagiere konnten mit Bussen weiterreisen. Der Sachschaden am Zug und den Oberleitungen beläuft sich auf etwa 100.000 bis 150.000 Euro.

Bahnstrecke bleibt vorerst gesperrt

Die Bahnstrecke bleibt nach Polizeiangaben bis zur Bergung des Zuges und der Reparatur der Oberleitungen gesperrt.