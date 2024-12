Wegen eines Brandes in einem Hochhaus in Ulm-Wiblingen mussten am Samstag etwa 150 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Der Brand soll auf einem Balkon ausgebrochen sein.

Aus noch unbekannter Ursache ist am Samstagabend in Ulm auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen, so die Polizei. Während der Löscharbeiten musste das Hochhaus komplett geräumt werden. Rund 150 Personen waren davon betroffen. Sie wurden während des Einsatzes unter anderem in einem Bus der Ulmer Feuerwehr untergebracht. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit nicht bewohnbar. Die betroffene Familie ist bei Freunden untergekommen. Laut Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 500.000 Euro.