Diagnose als Erwachsene: Annemarie Muca aus Ulm hat ADS

SWR: Herr Dr. Adis-Dutschmann, Sie betreuen seit 27 Jahren Kinder mit AD(HS) bis ins Erwachsenenalter. Über das regionale Netzwerk erhalten Sie auch Anfragen von Erwachsenen, die Hinweise auf die Aufmerksamkeitsstörung bei sich sehen und das abklären wollen. Ist das ein neues Phänomen?

Dr. Burkhard Adis-Dutschmann: Die Wissenschaft hat früher AD(H)S immer nur in Verbindung mit Kindern gesehen. Als man dann in den 90er Jahren angefangen hat, solche Kinder langfristig zu behandeln, hat sich verdeutlicht, dass es auch im Erwachsenenalter nicht unerhebliche Zahlen sind: Diese verstecken sich jedoch meist hinter anderen Symptomen. Es gab damals schon Studien in den 90er Jahren aus Amerika, die darauf hingewiesen haben, dass sich AD(H)S in 30-40 Prozent der auswächst, es jedoch auch 10 Prozent schwierige und 60 Prozent weniger schwierige Verläufe noch im Erwachsenenalter gibt.

Also eigentlich keine neuen Erkenntnisse, gibt es aktuelle Zahlen?

Man spricht in der Wissenschaft von ein bis drei Prozent der erwachsenen Gesamtbevölkerung, die einen eher schweren Verlauf von ADS oder ADHS haben. Ein schwerer Verlauf kann im Erwachsenenalter zu Suchtgeschichten, Depression bis hin zu Kriminalität führen.

Woher kommt den AD(H)S?

Die Empfindlichkeit, die wird vererbt. Da ist ein großer, genetischer Faktor dabei und dann kommt es darauf an, in welches Umfeld ich "reinfalle“. Der soziale Kontext kann eine Aufmerksamkeitsstörung verstärken aber auch abschwächen.

Unterscheiden sich Symptome bei Kindern und Erwachsenen?

Kinder mit ADHS erkennt mal unter anderem an ihrer Hyperaktivität und hohen Impulsivität. ADS-Kinder sind hingegen eher verträumt, schüchtern und sehr empfindlich, blockieren, wenn sie eine Aufgabe machen müssen, die nicht in ihrer Motivationspallette ist. Je nach Behandlung oder Nicht-Behandlung hat das natürlich Auswirkungen auf das Jugend- und Erwachsenenalter. Anzeichen für AD(H)S im Erwachsenenalter sind Empfindlichkeit, hohe Sensibilität, Vergesslichkeit, Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche, Impulsivität und Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung, im Beruf bis hin zu Problemen im sozialen Umfeld. Dann wäre es sinnvoll da nachschauen zu lassen.

Wie steht es um das Beratungsangebot in der Region? Ist man da gut aufgestellt?

Also hier in Ulm ist es besser geworden: es gibt mehrere Ärzte, die Behandlungsangebote machen, aber wenn man den Bedarf sieht und die Anfragen, die ich über das Regionalnetz bekomme, dann ist es auch in Ulm knapp. Und die Beratungs- und Behandlungsanfragen kommen aus der ganzen Region und teilweise deutlich über die Region hinaus. Die Erfahrung ist da, eine Behandlung oder Beratung ist aber immer mit hoher Wartezeit verbunden. Ich wünsche mir, dass die Übergabe der Patienten ins Erwachsenenalter besser organisiert wird, und dass natürlich auch die Erwachsenen, die Hinweise bei sich erkennen, eine gute Behandlungsadresse bekommen. Denn bei Kindern ist die Versorgung schon ganz gut.