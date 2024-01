Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen in Arbeit wie im vergangenen Jahr. Verantwortlich für den Zuwachs waren vor allem Einwanderer, so die Bundesagentur für Arbeit - und das, obwohl der Zugang zum Arbeitsmarkt gerade für Geflüchtete oft nicht leicht ist. Wie man Stellen und Menschen besser zusammenbringen kann, hat man am Mittwoch in Mannheim mit einer Jobbörse versucht.