Unbekannte haben in der Nähe von Balingen-Heselwangen ein Reh geschossen und geköpft. Jetzt ermittelt die Polizei. In den letzten Wochen gab es wohl noch mehr Fälle von Wilderei.

Ein Reh - geschossen und geköpft - ist am Samstag in der Nähe des Balinger Ortsteils Heselwangen (Zollernalbkreis) gefunden worden. Offenbar haben Wilderer das Tier unerlaubt geschossen und den Kopf als Trophäe mitgenommen, vermutet der zuständige Jäger Jörg Alisch. Das Tier ist mit zwei Schüssen erlegt worden. Ob mit einem Gewehr oder einer Armbrust, sei aber unklar, so Alisch.

Nicht der erste Fall von Wilderei

In den Tagen zuvor hat es offenbar zwei weitere Fälle von Wilderei ganz in der Nähe gegeben. Bei Frommern hat es einen Rehbock getroffen, und bei Streichen wurde ein Rehkitz mit einem Schuss ins Gesicht erlegt. Auch in Ostdorf, einem weiteren Stadtteil Balingens, wurden im Juli und im Oktober zwei Rehe unerlaubt geschossen.

Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Auf SWR-Anfrage bestätigte die Polizei, dass sie die Ermittlungen aufgenommen habe. Genaueres wisse man allerdings noch nicht. Sollten die Wilderer ermittelt werden, könnte sie eine Geldstrafe oder sogar eine Gefängnisstrafe erwarten.