Nach 40 Jahren wieder Kundgebung zum 1. Mai

Rund 70 Menschen haben am Sonntag in Balingen an der 1. Mai-Kundgebung von Gewerkschaften und Kirchen teilgenommen. Nach einem ökumenischen Gottesdienst marschierten die Teilnehmer mit Plakaten zur Kundgebung am Balinger Naturfreundehaus. Dort forderten die Redner kräftige Tariferhöhungen, sowie bessere Arbeitsbedingungen für Pflegerinnen und Erzieher. Nach langer Pause sei es endlich wieder eine Maifeier im schwäbischen Balingen, so der Kreisvorsitzende des DGB-Zollernalb, Antonio Evangelista. Vor 40 Jahren verlagerte sich die 1. Mai-Kundgebung nach Tuttlingen und fand dort all die Jahre zusammen mit der IG Metall statt.