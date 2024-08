Das Landgericht Tübingen hat einen Mann zu einer Haftstrafe verurteilt - er hatte im Februar einen Busfahrer in Rottenburg am Neckar mit einem Messer angegriffen. Er hat die Attacke gestanden.

Dreieinhalb Jahre Haft ohne Bewährung für den Mann. Das ist mehr, als die Staatsanwaltschaft zuvor gefordert hatte. Der 23-Jährige hat im Februar in Rottenburg am Neckar mit einem Küchenmesser einen Busfahrer schwer und einen Passanten leicht verletzt. Jetzt ist er wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen verurteilt worden. Einen Täter-Opfer-Ausgleich von 10.000 Euro hat der Verurteilte schon gezahlt. Ob er gegen das Urteil Revision einlegt, ist noch unklar, so sein Verteidiger. Er hatte auf eine Bewährungsstrafe für den Täter gehofft, denn es war seine erste Straftat.