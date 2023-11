Wolfgang Grupp hat seine Nachfolge geklärt: Er übergibt das Textilunternehmen aus Burladingen an Sohn Wolfgang und Tochter Bonita Grupp. Wolfgang Grupp Junior wird mit seinem Privatvermögen haften.

Der 32-jährige Wolfgang Grupp Junior wird künftig persönlich haftender Gesellschafter der Textilfirma TRIGEMA in Burladingen (Zollernalbkreis). Das hat das Unternehmen jetzt bekannt gegeben. Grupp junior hat in London Wirtschaft studiert und arbeitet seit neun Jahren bei TRIGEMA, wo er Geschäftskundenkontakte und IT-Projekte betreut. Seine Schwester Bonita (34) wird Mitglied der Geschäftsführung.

Auch neuer Chef haftet mit Privatvermögen

Der neue Chef tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Auch er wird persönlich haftender Gesellschafter der Textilfirma. TRIGEMA beschäftigt 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bonita Grupp hat zunächst ein englischsprachiges Internat in der Schweiz besucht und dann das Studium der Wirtschaftsgeschichte in London mit dem Master abgeschlossen. Sie ist wie ihr Bruder seit Jahren in leitenden Funktionen bei TRIGEMA tätig. Firmenchef Grupp Senior hatte bereits im Oktober 2021 dem SWR gesagt, dass eines seiner beiden Kinder seine Nachfolge übernehmen werde.

Die 34-jährige Bonita Grupp ist fürs Personal, den Online-Handel und das Marketing zuständig. dpa Bildfunk picture alliance | Trigema

Burladingen steht für "Made in Germany"

TRIGEMA aus Burladingen auf der Schwäbischen Alb bezeichnet sich auf der eigenen Homepage als "Deutschlands Nr. 1 in Sport- und Freizeitkleidung". TRIGEMA betreibt in Deutschland mehr als 40 Shops, in denen Textilien "100 % Made in Burladingen" angeboten werden. Die Firma lässt, was ungewöhnlich ist in der Textilbranche, nicht in Billiglohnländern produzieren, sondern ausschließlich in Deutschland.

Über 50 Jahre lang TRIGEMA-Chef: der 81-jährige Wolfgang Grupp Senior. dpa Bildfunk picture alliance | Trigema

Mit Schimpanse vor der Tagesschau

Wolfgang Grupp hatte das 1919 gegründete Familienunternehmen 1969 von seinem Vater übernommen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten wurde er ein deutschlandweit bekannter Firmenchef. Egal, ob es um Mindestlohn, Manager-Verantwortung oder sichere Arbeitsplätze in Deutschland ging: Wolfgang Grupp war immer zur Stelle und bezog medienwirksam Position. Zuletzt hatte er sich deutlich gegen das seit Corona weithin akzeptierte Homeoffice ausgesprochen. Besonders bekannt machte Grupp Senior die Fernsehwerbung mit dem sprechenden Affen, die seit 1990 effektvoll platziert direkt vor der Tagesschau ausgestrahlt wurde.

Klar und einfach: das Logo, das fast alle kennen. dpa Bildfunk picture alliance | Trigema

Grupps Großvater Josef Mayer hatte gemeinsam mit seinem Bruder Eugen die Textilfirma 1919 in Burladingen auf der Schwäbischen Alb gegründet. Damals unter dem Namen "Mechanische Trikotwarenfabrik Gebrüder Mayer". Laut Firmenchronik beschäftigte die Fabrik fünf Jahre nach ihrer Gründung bereits 150 Arbeiter und Näherinnen und errichtete Filialen in der Nachbarschaft. 1930 standen bereits 800 Leute auf Josef Mayers Lohnliste. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag das Unternehmen fast am Boden, richtete sich aber mit der Produktion von Unterwäsche wieder auf.

T-Shirts, Poloshirts und Selbstdarstellung

Wolfgang Grupp setzte von 1969 an auf damals modische Trends wie T-Shirts. Und auf einen speziellen, extrovertierten Humor: Er trat selbst in den Werbespots mit dem sprechenden Schimpansen auf, der seit 2018 eine animierte 3D-Figur ist. Typisch Grupp: Diese vermutlich vor allem pragmatische Entscheidung stellte er sofort als Entgegenkommen für Menschen dar, die sich für den Schutz freilebender Schimpansen einsetzen.