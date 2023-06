In Reutlingen gibt es zu wenige Gymnasien. Eine evangelische Privatschule soll es richten - laut Stadt die wirtschaftlichste Lösung. Kritiker fürchten "Elitenbildung".

Die Stadt Reutlingen braucht mehr Schulen. Fünf Gymnasien gibt es, für ein sechstes ist kein Geld im Haushalt. Laut Stadtverwaltung kann man den Schulbedarf aber mit einem privaten Ganztagsgymnasium decken. Dafür wurden die evangelische und katholische Kirche schon vor Jahren angefragt. Ein privates Gymnasium wäre laut Stadt die wirtschaftlichste Lösung: Der Träger könnte nämlich Bau- und Finanzierungskosten übernehmen. Der Evangelische Kirchenbezirk, der bereits einige Bildungseinrichtungen in Reutlingen unter seiner Trägerschaft hat, ist nach eigenen Angaben für diese Lösung offen.

Kritik an Privatschule wegen "Elitebildung"

Kritiker äußern jedoch Bedenken und haben eine Onlinepetition gegen die Pläne im Rathaus gestartet. Eine private Schule in evangelischer Trägerschaft könne in Reutlingen zur Elitebildung führen, so die Gegner. Gleichzeitig sehen sie Nachteile für die städtischen Schulen. Die Stadt könne ihre Pflichtaufgaben als Schulträger der öffentlichen Schulen nicht mehr in vollem Umfang erfüllen.

Im Rathaus wird das vehement bestritten. Es gehe darum, den gymnasialen Raumbedarf zu decken, so der Erste Bürgermeister Robert Hahn.

Evangelisches Gymnasium in Reutlingen keine Konkurrenz

Ein evangelisches Ganztagsgymnasium stehe nicht in Konkurrenz zur bestehenden Schullandschaft, teilte die evangelische Kirche dem SWR mit. Es erweitere vielmehr das gymnasiale Portfolio und sei offen für alle Schülerinnen und Schüler. Die Evangelische Schulstiftung habe, nachdem die Stadt Reutlingen angefragt hatte, mögliche Standorte bereits sondiert. Die Kostenberechnungen wurden in den Schulentwicklungsplänen festgehalten. Das Regierungspräsidium Tübingen wird die Zahlen der Stadt Reutlingen noch überprüfen.

SPD: Erweiterung und Neubau nötig

Silke Bayer von der SPD-Fraktion im Reutlinger Gemeinderat betonte gegenüber dem SWR, dass wegen einer "Überlast" sowohl die Erweiterung von drei Gymnasien als auch ein Neubau eines weiteren Gymnasiums notwendig seien. Ihre Fraktion sei darüber hinaus der Meinung, dass auch zwischen den staatlichen Schulen ein Wettbewerb bestehe, welcher bestimmte Schülerinnen und Schüler benachteilige.

In Reutlingen sind wegen der laut SPD "desaströsen" Haushaltslage 17 bereits geplante Schulbauprojekte zurückgestellt. Das Isolde-Kurz-Gymnasium zum Beispiel wartet auf eine Mensa. In Betzingen sind Container für den Unterricht aufgestellt.

Gemeinderat tagt am Donnerstag in der Hochschule

Diesen Donnerstagabend hat der Reutlinger Gemeinderat das heiß diskutierte Thema "Umsetzung der Schulentwicklungsplanung im gymnasialen Bereich" auf der Tagesordnung. Wegen des zu erwartenden Andrangs wird die Sitzung nicht im Rathaus, sondern in der Aula der Hochschule stattfinden. Dabei geht es um die Neuauflage der Schulentwicklungsplanungen und um die Frage, ob die Stadtverwaltung für Verhandlungen mit der Evangelischen Landeskirche Württemberg für ein dreizügiges Gymnasium beauftragt wird.