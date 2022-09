Andreas Braun-Stiftung aus Tübingen kümmert sich um Behinderte

Wer etwa durch einen Unfall plötzlich im Rollstuhl landet, muss seine Wohnung komplett umbauen. Das kostet viel Geld. Die Andreas Braun-Stiftung aus Tübingen will Betroffenen helfen.

Der Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Menschen (LSK) gründet am Mittwochabend in Tübingen die gemeinnützige Andreas Braun-Stiftung "Mitten im Leben". Die Stiftung kümmert sich um Menschen, die durch Behinderung, Unfall oder Krankheit in soziale Not geraten sind. Lediglich drei Prozent der Behinderungen bundesweit sind angeboren, der überwiegende Teil sei durch Krankheit oder durch einen Unfall verursacht worden, so der Stiftungsgründer Andreas Braun beim Besuch im SWR Studio Tübingen.

"Jeder Mensch kann plötzlich und unverschuldet in eine Notsituation geraten."

Wohnung barrierefrei umbauen ist teuer

Seine Stiftung will Körperbehinderten schnell finanziell unterstützen, beispielsweise beim Umbau der Wohnung, der Umrüstung des Fahrzeuges oder der Anschaffung orthopädischer Hilfsmittel.

Stiftungsgründer Andreas Braun zu Gast im SWR Studio Tübingen. SWR Anette Hübsch

Mit Gründung der Stiftung wollen der Landesverband und Braun sich nicht nur für Betroffene einsetzen, sondern sich auch für eine inklusive und gerechte Gesellschaft stark machen.

"Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes, würdiges und lebenswertes Leben."

Seit Feuerwehrunfall im Rollstuhl

Der Initiator Andreas Braun sitzt selbst seit einem Feuerwehrunfall in Tübingen vor 17 Jahren im Rollstuhl und weiß, wie wichtig schnelle und unmittelbare Hilfe ist, um nach einem Unfall gut zurück ins normale Leben zu finden. Behinderte Menschen sollten uneingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben können. Das heißt Abbau von Barrieren in den Bereichen Mobilität, Wohnen, Arbeit, Familie und Freizeit.

Gründung mit feierlichem Festakt in Tübingen

Die Gründung der Stiftung findet am Mittwochabend in Tübingen statt. Es gibt einen feierlichen Festakt, zu dem Spenderinnen und Spender geladen sind, die maßgeblich zur Gründung beigetragen haben. Andreas Braun übernimmt den Vorsitz des Kuratoriums. Weitere Mitglieder des Kuratoriums sind die Tübinger CDU-Bundestagsabgeordnete Widmann-Mauz sowie Andreas Badke, Chefarzt Querschnittsgelähmte der Berufsgenossenschaftlichen Klinik Tübingen.

Da die Stiftung noch keine Homepage hat, wird an dieser Stelle ausnahmsweise das Spendenkonto genannt. Wer spenden möchte, kann dies auf folgendes Konto machen: Spendenkonto Andreas Braun-Stiftung, Caritas Stiftung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Baden-Württembergische Bank (BW Bank), IBAN: DE25 6005 0101 0002 5612 79, BIC/SWIFT: SOLADEST600. Unbedingt den Verwendungszweck Andreas Braun-Stiftung angeben.