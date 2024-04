per Mail teilen

Am vergangenen Wochenende waren Shorts und T-Shirt angesagt - bei sommerlichen 25 Grad. Nun würde man sich mit diesen Klamotten eine schwere Erkältung einfangen. Winter im April.

Überraschung am frühen Mittwochmorgen auf einem Streifen von der Schwarzwaldhochstraße über die Zollernalb bis zur Reutlinger Alb. Eine Kaltfront und eingeflossene Polarluft haben die Höhenzüge von Nordschwarzwald und der Schwäbischen Alb oberhalb 600 Meter mit einer frischen, weißen Schicht überzogen.

Entlang der Schwarzwaldhochstraße rund um den Mummelsee war die Schneedecke geschlossen. Stellenweise über 20 Zentimeter feuchter Pappschnee. Auf der Alb rund um Münsingen kamen zwei bis drei Zentimeter zusammen. Zeitweise fielen auch Schneeflocken bis runter in mittlere Lagen.

Räumdienste im Nordschwarzwald und auf der Alb wieder unterwegs

Entlang der Schwarzwaldhochstraße war der Flockenwirbel so stark, dass die Räum- und Streudienste ausrücken mussten. Das Problem: Einige Autofahrer haben schon Sommerreifen aufgezogen. Wer seine Reifen schon gewechselt hat, getreu dem Motto "Winterreifen von O bis O" - also von Oktober bis Ostern -, der geriet stellenweise ins Rutschen. Schon am Dienstagabend gab es Schneefälle im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb.

In Münsingen auf der Schwäbischen Alb auf über 800 Metern Höhe blieb der Schnee zunächst liegen. Taute aber im Laufe des Mittags schnell ab. Für die Kinder der örtlichen Kindergärten eine willkommene Gelegenheit, jetzt endlich mal einen Schneemann zu bauen oder eine Schneeballschlacht zu machen.

Schnee im April nicht ungewöhnlich

Der wechselhafte April ist ein Übergangsmonat vom Winter in die wärmere Jahreszeit. Schneefälle und Kaltlufteinbrüche sind normal. Aber soviel Schnee innerhalb kürzester Zeit, wie am Mittwoch etwa im Nordschwarzwald, ist eher ungewöhnlich.

Es bleibt in den nächsten Tagen bei der kühlen Witterung mit Niederschlägen, im Bergland fällt immer wieder Schnee. Erst in der kommenden Woche wird es wärmer.