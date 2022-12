Trotz Neuschnee bleiben auf der Schwäbischen Alb die meisten Skilifte am Wochenende erstmal geschlossen. In Holzelfingen hat die Wintersport-Saison aber am Freitag schon begonnen.

In den vergangenen Tagen und Nächten hat es kräftig geschneit. Der Neuschnee reicht aber nicht aus, damit alle Skilifte in Baden-Württemberg am Wochenende öffnen. Auf der Schwäbischen Alb sieht es für Skifahrer eher mau aus. Bislang hat nur die Wintersport-Arena in Holzelfingen (Kreis Reutlingen) mit der Skisaison gestartet. Am Freitagnachmittag ging es dort los.

Wintersport-Arena erstmal nur am Wochenende

Ab 13.30 Uhr lief der Schlepplift der Wintersport-Arena in Holzelfingen. Wenig später waren die ersten skibegeisterten Familien am Start. Nach Angaben der Betreiber lagen am Freitagnachmittag 15 Zentimeter Schnee auf dem Berg, zehn Zentimeter im Tal. Laut Jochen Gekeler sind die Bedingungen zwar nicht perfekt auf der Piste, aber die Arena konnte jetzt schon vor den Weihnachtsferien eröffnen. Die finanzielle Situation sei so angespannt, dass die Liftbetreiber jeden Schneetag nutzen wollen. Der Lift läuft erstmal nur dieses Wochenende. Danach hängt es von der Wetterlage ab.

Die meisten Skilifte noch geschlossen

In Albstadt sind momentan weder Lifte offen noch Loipen zum Langlauf gespurt. Rund um Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) liegen zwar rund zehn Zentimeter Neuschnee, das reicht allerdings nicht, um die Loipen zu spuren. Laut der Gemeinde sind einzelne, manuelle Spuren vorhanden. Auch beim Skilift des WSV Tailfingen war am Freitagnachmittag die Schneehöhe zu gering. Der Liftbetreiber dort geht nicht davon aus, dass er dieses Wochenende aufmacht.

Wintersportverein Ebingen beschneit maschinell

Der Wintersportverein Ebingen konnte bedingt durch die Kälte bereits seinen Skischulhang maschinell beschneien. Der gefallene Naturschnee sei derzeit aber noch nicht ausreichend, um den Mitgliedern und Gästen eine präparierte Piste anzubieten. Der Betreiber geht davon aus, dass der Übungslift voraussichtlich am kommenden Mittwoch (21.12.) öffnen kann. Mittwoch, Donnerstag und Freitag soll es dort von 13.30 bis 17 Uhr und an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr möglich sein, Ski zu fahren.