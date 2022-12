Felderhalde-Lift: Erster Skilift im württembergischen Allgäu öffnet

Nun ist es auch beim ersten Lift im Allgäu soweit: In Isny können Wintersportfreunde ab Samstag Ski- und Snowboard fahren. Für Loipen liegt allerdings noch zu wenig Schnee.

Am Samstag öffnet in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) der Felderhalde-Lift in der Max-Wild-Arena. Laut den Betreibern gibt es ausreichend Kunstschnee. Der Naturschnee, der in den vergangenen Tagen gefallen sei, komme obendrauf.

Skifahren noch nicht überall im Allgäu möglich

Anders sieht es bei den übrigen Liften und Loipen im württembergischen Allgäu aus. Während am Hausberg von Isny Kunstschnee hilft, reicht der Schnee für Wintersport vielerorts noch nicht. Etwa beim Skilift Berger Höhe in Wangen, dem Skilift in Karsee, auf den Loipen rund um Leutkirch und selbst in Oberstaufen im bayerischen Allgäu liege auf den Hängen und Loipen zu wenig Schnee, so die Tourist-Info. Das gilt auch abseits des Allgäus, etwa im Skilanglaufgebiet Atzenberger Höhe bei Bad Schussenried (Kreis Biberach).

Wintersport: In Vorarlberg und der Ostschweiz laufen Lifte

Besser sieht die Schneelage in Vorarlberg und der Ostschweiz aus. In der Region Oberstdorf/Kleinwalsertal beispielsweise seien 39 Pisten und 25 Skiliftanlagen geöffnet, etwa die Nebel- und Fellhornbahn, so die Betreiber. Kunstschnee und die Höhenlage machen Wintersport dort möglich.

Die Vorarlberger Skigebiete Silvretta-Montafon, Lech, Zürs, Stuben und Damüls-Mellau sind ebenfalls bereits in die Saison gestartet. Genauso wie die Ostschweizer Gebiete Flumserberg und Pizol. Teilweise sind auch in den höheren Lagen aber noch nicht alle Pisten und Skilifte geöffnet.