Stadtverwaltung stellt Pläne für Windpark vor

Rottenburg will klimaneutral werden. Dazu könnte ein Windpark auf der Gemarkung der Stadt beitragen. Am Dienstagabend wurde das Projekt im Gemeinderat erstmals vorgestellt. Demnach könnten im Wald zwischen den Stadtteilen Hailfingen, Oberndorf, Seebronn und Wendelsheim bis zu acht Windräder gebaut werden und Strom für rund 25.000 Haushalte erzeugen. Damit würde Rottenburg nach Angaben der Stadtverwaltung den in der Stadt benötigten Strom komplett selbst erzeugen. Bevor der Gemeinderat darüber entscheidet, die Flächen für den Windpark an einen Projektentwickler zu verpachten, soll es eine breite Bürgerbeteiligung geben. Dieser Prozess werde ergebnisoffen geführt und von Vertretern des Forums Energiedialog Baden-Württemberg moderiert, so die Stadtverwaltung. Der Gemeinderat werde dann im Herbst entscheiden.