Sommernachtskino Tübingen ein voller Erfolg

Das Tübinger Sommernachtskino ist laut Veranstalter ein voller Erfolg gewesen. Es kamen 20.000 Besucher und Besucherinnen in dreißig Tagen.

Ein fantastischer Erfolg war das Tübinger Sommernachtskino, mit 20.000 Besuchern. Also fast jeden Tag so gut wie voll, so beschreibt Carsten Schuffert, Chef der veranstaltenden Firma Bewegte Bilder, das diesjährige Sommernachtskino. Es ging erstmals am Technischen Rathaus, praktisch mitten in der Stadt, über die Leinwand und die Bühne.

Monsieur Claude und James Bond

Neben Erfolgsfilmen wie Monsieur Claude und dem neuen James Bond gab es auch Konzerte, etwa mit der Randgruppencombo und ihrem Gundermann-Programm. Diese Mischung plus der Veranstaltungsort und das sommerliche Wetter trugen zu einem in dreißig Jahren so nicht erzielten Erfolg bei, sagt Schuffert.