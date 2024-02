per Mail teilen

Nach einem Messerangriff im Juni 2023 in Reutlingen ist der Prozess gestartet. Dem mutmaßlichen Täter wird versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Volksverhetzung vorgeworfen.

Die Richter des Landgerichts Tübingen beschäftigen sich seit dem Vormittag mit einem Vorfall vom 9. Juni 2023: Damals ist in der Nähe des Jugend- und Kulturzentrums "Kulturschock Zelle" in Reutlingen ein Mann mit einem Messer angegriffen worden. Er wurde bei dem Messerangriff lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter, ein 18-Jähriger, mit Absicht versucht hatte, den Mann zu töten.

Angeklagter spielte rechtsextremes Lied auf Marktplatz

Wenige Tage vor der Tat soll der mutmaßliche Täter auf dem Marktplatz in Reutlingen ein rechtsextremes Lied abgespielt und den Hitlergruß gezeigt haben. Derzeit befindet sich der 18-Jährige in der JVA Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis). Das Landgericht Tübingen will klären, welches Motiv den Angeklagten zu der Tat bewegt hat. Für den Prozess sind insgesamt sieben Verhandlungstage angesetzt.