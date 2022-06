per Mail teilen

Ein 37-jähriger ist in Rottenburg festgenommen worden, nachdem er eine Frau und Polizeibeamte mit einem Messer bedroht hatte. Nachbarn hatten am Samstagabend die Polizei alarmiert. Der Mann und seine ehemalige Lebensgefährtin hatten gestritten. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen werden.