Es geschah mitten in der Nacht. Mehrere 100 Markenklamotten sind mit einem Schlag aus dem Sortiment des Modehauses Weippert verschwunden. Wer steckt dahinter? Die Kripo ermittelt.

Unbekannte haben in Rottenburg (Kreis Tübingen) das Modehaus Weippert um mehrere hundert Hosen, Jacken und andere Markenklamotten bestohlen. Laut Polizei hat der Diebstahl von vergangener Woche das Modehaus wohl mehrere tausend Euro gekostet. Dazu kam für das Team noch eine Menge Arbeit, wie Geschäftsführer Ulrich Meergans dem SWR bestätigte.

Alle Klamotten mussten neu registriert werden

Laut Meergans musste sein Team sämtliche übrig gebliebenen Klamotten komplett neu registrieren. Das sei wichtig, um einschätzen zu können, wie viel genau gestohlen wurde. Das Geschäft musste dafür am Tag nach dem Diebstahl komplett geschlossen bleiben. Die Diebe seien sehr professionell vorgegangen: Sie haben teilweise die leeren Bügel wieder zurück an die Ständer gehängt, so Meergans.

Am Montag war die Kriminalpolizei vor Ort im Modehaus, um mit dem Geschäftsführer über den Diebstahl zu sprechen. Die Ermittlungen dauern an.