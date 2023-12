per Mail teilen

In Donzdorf (Kreis Göppingen) haben am Wochenende mehrere Zeugen bei einem Diebstahl Zivilcourage bewiesen. Sie reagierten blitzschnell und konnten den Tatverdächtigen auf der Flucht fassen.

Ein 26-jähriger Mann soll am Samstagnachmittag am Parkplatz eines Supermarktes in Donzdorf (Kreis Göppingen) einer Frau den Geldbeutel aus dem Auto gestohlen haben. Der Mann hatte laut Polizei mit einem Störsender dafür gesorgt, dass sich das Auto der 42-jährigen Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz nicht mehr abschließen ließ.

Männer wurden auf Hilferufe der Frau aufmerksam

Während die Frau davon irritiert den Einkaufswagen wegbrachte, öffnete der Mann die Beifahrertür ihres Autos und durchsuchte den Innenraum, so die Polizei. Die Auto-Besitzerin bemerkte das und schrie um Hilfe. Etwa sieben Männer hörten auf die Hilferufe der Frau, verfolgten den Tatverdächtigen und hielten ihn schließlich mehrere Hundert Meter entfernt fest. Die alarmierte Polizei konnte den Mann schließlich festnehmen.

Geldbeutel blieb zunächst unauffindbar

Der Geldbeutel samt Bankkarte bleibt jedoch verschwunden. Die Polizei vermutet, dass der Dieb ihn auf der Flucht weggeworfen hat. Bei dem Tatverdächtigen habe sich nur noch ein Störsender für Autoschließanlagen gefunden.

Nach Aufnahme seiner Personalien und Hinterlegung einer Sicherheit wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahls und Verwendens eines nicht erlaubten Senders ermittelt.