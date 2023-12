Der Feuerwerks-Verkauf für Silvester ist heute offiziell gestartet. In Worms konnten Diebe offenbar nicht so lange warten. Sie deckten sich vorher mit Raketen und Böllern ein.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei haben die Unbekannten einen Container auf einem Supermarkt-Parkplatz in Worms-Hochheim aufgebrochen. Aus diesem stahlen sie drei Paletten mit Feuerwerkskörpern im Wert von mehreren Tausend Euro.

Feuerwerk mit Laster abtransportiert

Die Polizei geht davon aus, dass das Diebesgut mit einem Kleinlaster oder Lkw abtransportiert wurde. Wahrscheinlich wussten die Täter, was sich in dem Container befand. Nach Angaben der Polizei war von außen nicht zu erkennen, was in dem Container gelagert wurde.

Polizei hofft auf Hinweise zu Feuerwerks-Dieben

Der Diebstahl muss sich nach Ermittlungen der Polizei zwischen dem 23. und 27. Dezember abgespielt haben. Der Supermarkt befindet sich in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in Worms-Hochheim.

Wer in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich bei der Wormser Polizei (06241/852-0) melden. Hinweise können auch per E-Mail ( piworms@polizei.rlp.de) übermittelt werden.