Auf einer Koppel im Balinger Stadteil Erzingen hat laut Polizei ein Unbekannter ein Pferd verletzt. Das Tier und ein anderes Pferd wurden schon einmal angegriffen.

Beamte des Polizeireviers Balingen (Zollernalbkreis) waren auf einer Koppel im Balinger Stadtteil Erzingen im Einsatz. Ein Unbekannter hat dort laut Polizei in der Nacht auf Montag ein Pferd verletzt. Das Tier hatte demnach eine Schnittverletzung und musste von einem Tierarzt versorgt werden. Was sich erst vor Ort herausstellte: Das Pferd hatte laut Polizei schon Anfang Juni eine Schnittverletzung. Es war also schon einmal verletzt worden. Mitte Mai hatte ein Unbekannter zudem auf der Erzinger Koppel ein anderes Pferd angegriffen. Auch auf dieses Tier wurde laut Polizei mit einem unbekannten Gegenstand eingestochen.

Polizei sucht Hinweise zu verletzten Pferden

Das Polizeirevier Balingen ermittelt in dem Fall. Die Beamten bitten um Hinweise zu den verletzten Pferden im Zollernalbkreis unter der Telefonnummer: 07433/2640. Immer wieder werden Pferde auf ihren Koppeln oder auf Pferdehöfen verletzt. Ein Unbekannter hat bei Sonnenbühl-Undingen (Kreis Reutlingen) im Juni zwei Pferde offensichtlich vorsätzlich verletzt. Laut Polizei hat der Täter nachts auf zwei Pferdehöfen den Tieren verschiedene Verletzungen zugefügt.