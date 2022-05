Spektakel beim Mountainbike-Weltcup

Tausende Besucher sorgten am Wochenende beim Weltcup der Mountainbiker in Albstadt für ein Spektakel. Rund 2.000 Profis und Amateure waren bei verschiedenen Rennen am Start und ließen sich von der Begeisterung anstecken. Bei den Frauen gewann die Australierin Rebecca Mcconell und baute ihre Führung im Weltcup aus. Lokalmatadorin Ronja Eibl aus Grosselfingen (Zollernalbkreis) kam auf Platz 20. Bei den Männer triumphierte der britische Olympiasieger Thomas Pidcock. Wegen der Pandemie war der Weltcup in Albstadt vor zwei Jahren ausgefallen. Vergangenes Jahr fand die Veranstaltung ohne Zuschauer statt.