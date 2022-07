per Mail teilen

Das Regierungspräsidium Karlsruhe fördert Schulen und Kindergärten in 14 Kommunen der Region. Mit den über 6,7 Millionen Euro sollen die Einrichtungen saniert und erweitert werden. Der mit knapp 3,3 Millionen Euro größte Anteil fließt in den Kreis Calw. 90.000 Euro gehen in den Kreis Freudenstadt.