Ein Mann in Mössingen wollte seinen Pellet-Tank reparieren und wurde bewusstlos. Auch sein Nachbar, der zum Retten kam, wurde lebensgefährlich verletzt.

Zwei Männer sind in Mössingen (Kreis Tübingen) lebensgefährlich verletzt worden, als sie einen Pellet-Tank reparieren wollten. Sie erlitten eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Der Pellet-Tank steht im Garten seines Besitzers. Dieser, ein 58-jähriger Mann, wollte ihn am Samstagnachmittag reparieren. Er stieg dazu mit einer Leiter in den unterirdischen Tank ab, wo er wegen Sauerstoffmangels bewusstlos wurde, berichtete die Polizei. Seine Ehefrau setzte daraufhin einen Notruf ab und rief um Hilfe. Zur Hilfe eilte unter anderem ein 62-jähriger Nachbar. Er stieg ebenfalls in den Tank, um den Bewusstlosen zu bergen. Aber auch er wurde innerhalb kürzester Zeit ohnmächtig.

Feuerwehr mit Atemschutzmasken

Laut Polizei konnte erst die Feuerwehr die beiden lebensgefährlich verletzten Mössinger mit Atemschutzmasken retten. Mit einem Hubschrauber wurden sie in eine Spezialklinik gebracht. Der Notfall-Nachsorgedienst kümmerste sich um die schockierten Angehörigen.