Rasenmäher, Kettensäge oder Traktor: Wer dies braucht oder repariert haben will, findet bei der Remmingsheimer Firma Wandel Hilfe. Und das seit sieben Generationen.

Drei Generationen Landmaschinen-Meister arbeiten im Familienbetrieb Wandel in Remmingsheim auf der Hochebene neben Rottenburg am Neckar. Opa Theo Wandel, Sohn Martin mit Frau Simone und deren Kinder Lena und Marc: ihre Herzen schlagen für Traktoren und andere Landgeräte. Und die Familientradition reicht bis ins Jahr 1864 zurück.

Noch bis Dezember stand er fast jeden Tag in der Werkstatt: Theo Wandel. Der 81 Jahre alte gelernte Schmied ist die fünfte Generation nach Johann-Jakob Wandel. Der hat 1864 eine Huf- und Wagenschmiede in Remmingsheim gegründet. Doch mit Theo Wandel kam der Wandel und die Traktoren. Seither wird nicht nur geschmiedet, sondern auch mit allem gehandelt und alles repariert, was es so an Land- und Gartenmaschinen gibt.

SWR Nina Keppeler/Jörg Heinkel

Doch Theo Wandel kommt nur noch in die Werkstatt, wenn es ihm gut geht. Sein Sohn Martin (51) führt mittlerweile die Geschäfte gemeinsam mit Frau Simone (48). Auch die Tochter Lena (23) schafft mit im Familienunternehmen. Sie hat extra Betriebswirtschaft studiert. Ihr Bruder Marc (26) ist Landmaschinen-Mechatroniker, also Mechaniker und Elektroniker, und hat wie der Opa und der Vater auch schon einen Meistertitel.