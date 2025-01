Grabkreuze und Muttergottes-Figuren aus Bronze: Seit Anfang Dezember haben Diebe im Zollernalbkreis mehrere Friedhöfe ausgeraubt und Gräber beschädigt. Aber wer steckt dahinter?

Unbekannte haben auf Friedhöfen im Zollernalbkreis sakrale Gegenstände im Wert von über 10.000 Euro gestohlen. Anfang Dezember haben die Diebstähle von Grabkreuzen und Mutter-Gottes-Figuren auf den Friedhöfen des Zollernalbkreises angefangen.

Zuerst haben Diebe den Friedhof in Burladingen heimgesucht. In den Tagen direkt vor Weihnachten sind dann eine bronzene Madonna-Figur sowie ein Bronzekreuz vom Truchtelfinger Friedhof verschwunden. In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte sakrale Gegenstände von Gräbern auf dem Friedhof in Harthausen.

Manche Friedhöfe sind schon mehrfach heimgesucht worden

Und jetzt wieder Truchtelfingen: Laut Polizei ist dort erneut ein Grabkreuz aus Bronze vom Friedhof verschwunden. Und am selben Tag eine Bronzefigur der Mutter Gottes vom Friedhof Winterlingen-Harthausen. Insgesamt waren es seit Anfang Dezember fünf Diebstähle.

Vermutlich dieselben Täter im ganzen Zollernalbkreis

Die Polizei vermutet, dass es sich um ein und dieselben Täter handelt. Sie reißen die oft fest verankerten Figuren und Kreuze gewaltsam aus den Grabeinfassungen, dadurch ist auch erheblicher Sachschaden entstanden, der noch nicht abgeschätzt werden kann. Der Wert des Diebesguts allein beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Diebstähle auf Friedhöfen, wie jüngst im Zollernalbkreis sind in Baden-Württemberg keine Einzelerscheinung. Sie treten erfahrungsgemäß in Wellen auf, das berichtet Tobias Pehle, Geschäftsführer des Kuratoriums "Immaterielles Erbe Friedhofskultur ". Das mache Angehörige traurig und wütend. Friedhöfe seien Kulturräume und müssten als solche anerkannt und besser geschützt werden, so Pehle.