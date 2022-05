Unternehmer aus der Region mit Wirtschaftsmedaille ausgezeichnet

per Mail teilen

Unternehmen aus der Region haben die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg bekommen. Darunter sind auch die Pfalzgraf Konditorei aus Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt), die seit über 25 Jahren Tiefkühl-Torten an Hotels und Gastronomie-Betriebe verschickt. Sie sei ein Markenbotschafter für den modernen Schwarzwald, so Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut bei der Verleihung in Stuttgart. Auch der Werkzeughersteller Schüssler aus Bodelshausen (Kreis Tübingen) erhielt eine Medaille.