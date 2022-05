Meiler beim Köhlerfest angezündet

Am Wochenende wurde in Engstingen-Kohlstetten (Kreis Reutlingen) das Köhlerfest mit Blasmusik, Lesungen und Schaubuden gefeiert. Das Traditionsfest war geprägt vom 25. Geburtstag des Europäischen Köhlerverbands. Der Verband mit über 3.000 Mitgliedern in sechs europäischen Ländern veranstaltet zum Jubiläum eine Anzündestaffel. Für das Anzünden des Meilers in Kohlstetten schickten Wiethagen bei Rostock und Koroska Bela aus Slowenien die Kohle. Sie waren die beiden ersten Orte in der europaweiten Anzündestaffel. Die Kohle aus Kohlstetten geht dann nach Bayern und Sachsen. Ein weiteres Köhlerfest ist am 14. Juli in Baiersbronn geplant.