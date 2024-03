In Tuttlingen ist am Dienstag Abend ein einjähriger Junge in einen Teich gefallen. Laut Polizei ist er wiederbelebt und in eine Klinik geflogen worden.

Ein einjähriger Junge ist Dienstagabend aus einem Teich gerettet worden. Er ist wiederbelebt und in eine Klinik geflogen worden. Der 13 Monate alte Junge sei kurz nach 18 Uhr in Tuttlingen-Möhringen unbemerkt aus einem Haus in den Garten entwischt. Die Eltern waren zwar in der Nähe, hatten aber nicht bemerkt, dass ihr Kind in einen Teich im Garten gefallen war, teilte die Polizei mit. Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kurz danach ist den Eltern aufgefallen, dass ihr Sohn verschwunden ist. Bei der Suche haben sie ihn schließlich bewusstlos in dem Teich entdeckt. Laut Polizei konnte der Vater den Jungen reanimieren. Ein Notarzt hat ihn weiter behandelt. Der Einjährige kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Er ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt noch, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.