Florian King ist neuer Bürgermeister in Bodelshausen im Kreis Tübingen. Er wurde mit rund 78 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Der zweite Kandidat, Michael Dietze, bekam rund 19 der Stimmen. Der 32-jährige King tritt die Nachfolge von Uwe Ganzenmüller an, der nach 16 Jahren im Rathaus in Bodelshausen nicht mehr angetreten ist.