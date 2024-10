Experten sprechen von einer „spektakulären Entdeckung“: Bei Ausgrabungen bei Riedlingen im Landkreis Biberach haben Archäologen eine vollständig erhaltene Grabkammer aus der Keltenzeit entdeckt. Kristina Priebe

Die rund 2600 Jahre alte Grabkammer aus massiven Eichenhölzern ist komplett erhalten - und damit eine archäologische Rarität heißt es in einem Schreiben des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen. Das Keltengrab sei zwar bereits in der Antike beraubt worden, allerdings erhofft sich die Wissenschaft eine genaue Datierung des Funds über die Jahresringe an den Holzstämmen. Ein Artefakt aus der Kammer konnte bereits auf das Jahr 585 vor Christus datiert werden. In der kommenden Woche soll der Fund der Öffentlichkeit genauer vorgestellt werden.