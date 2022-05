In Rottenburg (Kreis Tübingen) hat sich eine Bürgerinitiative für Windkraft gegründet. Die Gruppe „Rückenwind für Rottenburg“ setzt sich für den Ausbau der Windenergie ein und unterstützt die aktuell in Rottenburg diskutierten Pläne. In der Öffentlichkeit seien bisher vor allem Gegenstimmen zu hören gewesen, so eine Sprecherin. Dabei seien aus ihrer Sicht die meisten Menschen in Rottenburg für Windkraft.