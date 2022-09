Pflegeheim Blumenküche von Benevit in Mössingen massiv in der Kritik

Auf seiner Homepage bewirbt Benevit das Haus Blumenküche mit: "Fröhliche Hausgemeinschaft, statt normales Pflegeheim" - Angehörige der Bewohner allerdings sprechen von Missständen.

Eine große Gruppe Angehöriger von Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims Blumenküche in Mössingen (Kreis Tübingen) hat sich zusammengetan, um auf prekäre Vorfälle aufmerksam zu machen. Aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder Auswirkungen auf Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wollen sie anonym bleiben.

Bisherige Gespräche hinsichtlich der Zustände mit dem Geschäftsführer des Pflegeheims Benevit, Kaspar Pfister, sind laut der Angehörigen weitgehend erfolglos geblieben. Alarmierend: Die Heimaufsicht hat das Haus Blumenküche bereits dreimal in diesem Jahr aufgesucht und zuletzt einen Aufnahmestopp verhängt. Hiergegen sei Pfister rechtlich vorgegangen und habe Widerspruch eingelegt.

Personalmangel schon vor der Corona-Pandemie

Schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie seien die Bewohnerinnen und Bewohner teils unzureichend versorgt worden. Die Angehörigen machen dafür einen Mangel an Personal verantwortlich. Dass Pflegebedürftige beispielsweise nicht rechtzeitig auf die Toilette gebracht worden seien, oder die Gabe von Medikamenten vergessen wurde, sei bereits vor der Pandemie vorgekommen, allerdings durch den strikten Impfkurs des Geschäftsführers Pfister noch verstärkt worden.

Dadurch, dass ungeimpfte Mitarbeitende freigestellt wurden, mussten das restliche Personal die Arbeit ihrer ausgefallenen Kolleginnen und Kollegen noch übernehmen: "Teilweise wussten sie nicht, wann ihre Schicht beginnt und wann sie aufhört, auch einen Notfalldienst gab es nicht mehr", so eine Angehörige.

Angehörige: "Wertschätzung für Mitarbeiter fehlt"

Nach Ansicht der Angehörigen, rühre die Überforderung des Personals von einer "mangelnden Wertschätzung der Obrigkeit für die Mitarbeiter" her. An allen Ecken und Enden würde an Personal gespart. So käme auf zwölf Bewohnerinnen und Bewohner nur eine Präsenzkraft. Eine solche pflege nicht, aber kümmere sich um den Haushalt und habe Aufgaben wie Putzen, Kochen oder Unterhalten, erklärt eine Angehörige. Eine Präsenzkraft sei für ein Duzend Pflegebedürftige viel zu wenig. Zwar sei das Konzept von Benevit, Bewohnerinnen und Bewohner aktiv an anfallenden Arbeiten im Heim zu beteiligen, an sich wunderbar, ergänzt auch ein anderer Angehöriger, nur führe das auch zur Überforderung einzelner Bewohnerinnen und Bewohner. Einige spürten die Überforderung der Präsenzkraft und meinten helfen zu müssen, obwohl es gesundheitlich eigentlich nicht mehr gehe.

Auf der Homepage von Benevit zum Haus Blumenküche steht, dass die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner selbst entscheiden, wann und was sie einbringen wollen. "Was sie können, bringen sie ein". Aufgrund des Personalmangels sei dies aber eher ein Zwang, denn die Mithilfe sei aufgrund des geringen Personals schon miteinkalkuliert, so ein Angehöriger.

Viele Krankheitsfälle, häufig wechselndes Personal

Der Träger beschäftige vielfach schlecht deutsch sprechendes Personal, auch Flüchtlinge. Die Arbeitskräfte seien total überfordert, es gebe zahlreiche Krankheitsfälle.

"Das Personal wechselt ständig, oft täglich." Das trage in keinster Weise zu dem Konzept von Benevit bei, ein neues Zuhause sein zu wollen, so eine Angehörige.

Überforderung des Personals führt zu gefährlicher Pflege

Die "völlige Überforderung des Personals" führe zu einer "gefährlichen Pflege". Die Zustände seien unhaltbar und menschenunwürdig. Bewohnerinnen und Bewohner liefen in nassen und verkoteten Hosen herum, teils sei der Kot schon getrocknet, berichten die Angehörigen. Lebenswichtige Medikamente würden nicht gegeben, oder verspätet gegeben, das Essen sei teils so schlecht, dass die Pflegebedürftigen nicht satt würden, bei gesundheitlichen Problemen werde oftmals kein Arzt hinzugezogen oder die Angehörigen gar nicht über die Vorfälle informiert. Auch für sturzgefährdete Bewohnerinnen und Bewohner werde zu wenig getan, da Sturzmatten oder entsprechende Sensoren für Sturzgefährdete nicht ausreichend im Heim verfügbar seien.

"Wir wollen nicht den Mitarbeitenden die Schuld geben, da wir glauben, dass sie mit Hingabe und Fürsorge tun, was sie können - aber der Sparkurs des Trägers führt zu nicht hinnehmbaren Zuständen."

Beschönigte Berichte - Heim wusste von unangekündigtem Kontroll-Besuch

Besonders schockierend sei gewesen, so eine Angehörige, als sie mitbekam, dass Berichte verfälscht wurden oder das Heim über einen eigentlich unangemeldeten Kontroll-Besuch des medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) vorab informiert worden sei. Daraufhin seien Dienstpläne geändert und Berichte beschönigt worden. "Sowieso sind oft Berichte nicht korrekt gewesen", so die Angehörige weiter. Da der MDK erst vor gut anderthalb Wochen in dem betroffenen Heim war, liegt den Angehörigen noch kein Bericht vor, allerdings sei die Kontrolle über drei Tage gegangen.

Heimaufsicht verhängt Bewohner-Aufnahmestopp

Mit aktuell 56 Bewohnerinnen und Bewohnern sei das Haus Blumenküche derzeit zu voll. Das Personal reiche für die aktuelle Anzahl der pflegebedürftiger Personen nicht aus, deshalb ist laut der Angehörigen ein Aufnahmestopp durch die Heimaufsicht bis Ende des Jahres ausgesprochen worden.

Bei mittlerweile drei unangekündigten Kontrollen der Heimaufsicht, die dafür zuständig ist, die Zustände in sämtlichen Heimen zu überprüfen, sind unterschiedliche Mängel festgestellt worden - unter anderem verzögerte Pflegemaßnahmen oder eine unklare Berichterstattung über den Krankheitszustand eines Bewohners. Insbesondere kommt die Heimaufsicht in ihrem Bericht, der dem SWR vorliegt, zu dem Ergebnis, dass die verzögerte Pflegeleistung "einer zu schwach besetzten Personalsituation" geschuldet ist.

Benevit räumt Fehler auf Homepage ein

Benevit geht auf seiner Homepage auf die "Kritik von Angehörigen und der Heimaufsicht" ein, weist aber zugleich einige "Kritikpunkte als unzutreffend" zurück. Auf allen Ebenen seien bereits Maßnahmen eingeleitet worden, der Austausch der bisherigen Heimleitung sei "ein wichtiger Teil der aktuell laufenden Qualitätssicherungsmaßnahmen" gewesen.

"Es gibt nichts zu beschönigen, wir hatten personelle und qualitative Probleme in unserem Mössinger Haus."

Pfister legt Rechtsmittel gegen Aufnahmestopp der Heimaufsicht ein

Laut der Angehörigen seien die Mängel nicht behoben worden und Geschäftsführer Kaspar Pfister war für sie auch nicht mehr erreichbar. Pfister hat bereits Rechtsmittel gegen den verhängten Aufnahmestopp eingelegt - Ausgang unklar. Allerdings: Bereits vor einigen Jahren war Pfister vor Gericht gezogen, weil er Personal einsparen wollte und eine Pflegekraft in der Nacht statt zwei für ausreichend hielt. 2019 war er mit seiner Klage vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen gescheitert. Benevit unterhält 30 Einrichtungen in fünf Bundesländern.