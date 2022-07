per Mail teilen

In der Region hat die Getreideernte begonnen. Die Bioland Erzeugergemeinschaft rebio aus Rottenburg rechnet mit großen regionalen Unterschieden bei den Erträgen. In besonders trockenen Gebieten könne es zu erheblichen Ernteausfällen kommen. Beim Sommerweizen rechnen die Landwirte mit mehr Erträgen. Wie sich der Krieg in der Ukraine auf die regionalen Preise auswirkt, ist noch unklar.