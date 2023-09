Pack die Badehose ein!

Viel Sonne und 30 Grad - das Wetter im September lockt noch immer ins Freibad. Deswegen bleiben Bad Urach und Tübingen länger geöffnet. Doch andere halten am Schließungstag fest.

Die Freibäder in Bad Urach (Kreis Reutlingen) und Tübingen verlängern ihre Saison wegen des anhaltenden Sommerwetters. Sie schließen ihre Becken nicht am letzten Ferienwochenende. Das Tübinger Freibad bleibt bis zum 24. September geöffnet. Neben dem sommerlichen Wetter nennen die Stadtwerke auch Bauarbeiten im Hallenbad Uhlandbad, die länger dauern.

Höhenfreibad Bad Urach bleibt bei gutem Wetter länger geöffnet

Das Reutlinger Wellenfreibad schließt schon eine Woche früher als das Tübinger Bad, am 17. September. Wenn das Wetter so bleibt, verlängert das Höhenfreibad in Bad Urach (Kreis Reutlingen) seine Saison um eine Woche bis 17. September. Das Freibad Metzingen öffnet schon am Sonntag, 10. September, das letzte Mal in diesem Jahr.

Die Badegäste loben den besonderen Ausblick des Uracher Höhenfreibads auf die Burgruine Hohenurach. SWR

Die Bäder in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) und Freudenstadt haben ebenfalls nur noch wenige Tage bis 10. September geöffnet. Danach stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr zur Verfügung, so die Stadt Baiersbronn. Im Freibad Klosterreichenbach findet zum 50-jährigen Bestehen am Sonntag noch ein Freibadfest statt.

Hunde dürfen in Haigerloch baden gehen

Im Freibad in Haigerloch (Zollernalbkreis) steht noch nicht fest, ob die Saison bis 17. September verlängert wird. Darüber werde gegen Ende der Woche entschieden, teilte das Freibad auf Anfrage des SWR mit. Fest stehe aber bereits, dass am letzten Sonntag zum Saisonabschluss noch Hunde im Freibad schwimmen dürfen.

Verlängerung in Balingen wegen Personalmangel nicht möglich

In einigen Freibädern ist Personalmangel der Grund dafür, warum die Saison trotz gutem Wetter nicht ausgedehnt wird. So zum Beispiel im Balinger Freibad, das planmäßig am Sonntag schließt.

Über 90 Meter lang ist die Rutsche im Mössinger Freibad - ein Spaß vor allem für die Kinder. SWR Matthais Neumann

In den Freibädern in Entringen, Rottenburg am Neckar und Mössingen im Kreis Tübingen oder im TuWass in Tuttlingen ist wie geplant am 10. September der letzte Badetag, sowie auch beim Freibad im Albstädter Badkap (Zollernalbkreis). Für Hunde gilt das aber nicht, auch in Albstadt dürfen die Tiere am 24. September noch ins Wasser.