Die Tübinger Frauenklinik wurde vom US-Nachrichtenmagazin "Newsweek" als eine der führenden Frauenkliniken weltweit ausgezeichnet. Europaweit ist sie die Topadresse.

Die Freude über die Auszeichnung ist groß. Das Nachrichtenmagazin Newsweek aus den USA hat die Uni-Frauenklinik in Tübingen jetzt als beste in Europa und eine der vier besten weltweit ausgezeichnet. Die Ärztliche Direktorin der Klinik, Prof. Sara Brucker, äußerte sich nach Angaben der Uniklinik erfreut. Die ganze Belegschaft habe zu diesem Erfolg beigetragen. Für die Patientinnen wolle man auch weiterhin Spitzenleistungen erbringen und Maßstäbe setzen, so Brucker.

Jährlich 3.500 Geburten und 10.000 OPs

Laut Tübinger Uniklinik kommen jährlich rund 3.500 Kinder zur Welt. Das Ärzteteam führt im Schnitt knapp 10.000 Operationen durch. Zum Beispiel im Bereich Eierstock- oder Gebärmutterhalskrebs. Mit über 120 stationären Betten zählt die Frauenklinik zu einer der größten Einrichtungen Europas.

Einmalig in der BRD: Gebärmuttertransplantation

2016 hatten Ärzte der Tübinger Uniklinik für Aufsehen gesorgt. Damals wurde in Tübingen erstmals einer Frau eine Gebärmutter transplantiert. Das hatte es zuvor noch nie Deutschland gegeben. Der damals 26-jährigen Mutter war laut Uniklinikum im Herbst 2016 die Gebärmutter ihrer eigenen Mutter als Lebendspenderin eingepflanzt worden. Nach Angaben des Uniklinikums waren die Schwangerschaften komplikationslos verlaufen.

Ranking: Zehntausende Experten befragt

Für die Rangliste wurden nach Auskunft der Frauenklinik Tübingen weltweit zehntausend Experten aus dem Gesundheitswesen befragt. Neben den Zertifizierungen der einzelnen Einrichtungen flossen in die Bewertung auch Patientenberichte vor und nach der Behandlung mit ein. An der Spitze des Newsweek-Rankings ist das Johns Hopkins Hospital in Baltimore in den USA.