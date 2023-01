Wechsel an der Spitze von Impfstoff-Entwickler CureVac in Tübingen

CureVac bekommt einen neuen Vorstandschef. Alexander Zehnder wird am 1. April Nachfolger von Franz-Werner Haas. Das teilte das Tübinger Biotech-Unternehmen mit.

Franz-Werner Haas wird nach mehr als zehn Jahren als Vorstandsmitglied und nach dreijähriger Amtszeit als Vorstandsvorsitzender sein Amt am 31. März abgeben. Der Sanofi-Manager Alexander Zehnder löst Haas nun ab. Es sei eine Ehre und eine spannende Perspektive, Teil des weltweiten CureVac-Teams zu werden, so Zehnder in einer Mitteilung. Er sei fasziniert von den Möglichkeiten, die die mRNA-Technologie für Patientinnen und Patienten in verschiedenen Therapiebereichen bieten könne.

CureVac forscht weiter an Corona-Impfstoffen

Zusammen mit dem britischen Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline forscht Curevac weiterhin an Corona- und Grippe-Impfstoffen. Für diese habe man mit insgesamt vier Phase-1-Studien begonnen, hieß es. Die Impfstoffkandidaten basieren demnach alle auf der zweiten Generation von Curevacs mRNA-Gerüst und werden als Auffrischungsimpfung getestet. Die Studien sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2023 klinische Daten liefern.

Biotech-Unternehmen galt als Hoffnungsträger in der Pandemie

Curevac galt im Zuge der Corona-Pandemie zunächst als einer der Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus. Letztlich konnte das Unternehmen aber nicht Schritt halten und zog seinen Impfstoffkandidaten erster Generation - CVnCoV - wegen vergleichsweise schwacher Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück.