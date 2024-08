Gewitter und Starkregen sind in der Nacht auf Donnerstag über Teile Baden-Württembergs gezogen. In eine Hütte bei Dürbheim hat der Blitze eingeschlagen. 50 Menschen waren darin.

Regen, Gewitter, Blitz und Donner sind in der Nacht auf Donnerstag über weite Teile Baden-Württembergs gezogen. In Dürbheim (Kreis Tuttlingen) hat der Blitz in eine Hütte eingeschlagen. Darin waren laut Polizei 30 Kinder und 20 Betreuer. Sie kamen mit dem Schrecken davon.

Blitzeinschläge auch im Kreis Freudenstadt

Der Blitz schlug in das Gebäude ein während sich die Gruppe darin aufhielt, so die Polizei. Es habe geraucht, aber niemand wurde verletzt. Alle Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Im Kreis Freudenstadt stürzten Bäume um und der Blitz schlug einige Male ein, unter anderem in ein Trafohäuschen. Personen wurden auch hier nicht verletzt.

Straßen gesperrt wegen umgestürzter Bäume

Besonders betroffen waren laut Polizei Freudenstadt, Loßburg, Baiersbronn und Alpirsbach. Dort waren auch noch am Donnerstagmorgen wegen umgestürzter Bäume zwei Straßen gesperrt: die Reinerzauersteige und die Reutiner Steige.